الرباط 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض حاد في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 2.82 %، عند 10.040,91 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 3.72 % ليستقر عند 802,67 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 4.09 % مسجلاً 759,2 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 215 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 527 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:42ت م0156