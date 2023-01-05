جيزان 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسهنَّأ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والمدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، بمناسبة تحقيق المشرفة التربوية مريم بنت يحيى عطيف، جائزة "حمدان - الألكسو" للبحث التربوي المتميز في دورتها الخامسة والعشرين للعام 2022م على مستوى الوطن العربي .وثمَّن سموُّه الجهود التي تضطلع بها وزارة التعليم لإثراء منظومة التعليم محلياً ودولياً؛ بما يؤدي لتجويد العملية التعليمية، وتحقيق المخرجات النوعية التي تسهم في تنمية الوطن والمواطن على حدٍ سواء، مؤكداً تصدُّر تعليم جازان في تحقيق المنجزات الوطنية في شتَّى المجالات، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها لله.الجدير بالذكر أن البحث الفائز الذي قدَّمته المشرفة التربوية بإدارة الشؤون الصحية التدريبية بتعليم جازان بعنوان "الوعي بالأمن السيبراني وعلاقته بالتحول الرقمي لدى مشرفي ومشرفات إدارة التعليم بمنطقة جازان"، جاء ضمن منافسة شملت 72بحثاً مشاركاً من 13 دولة على مستوى الوطن العربي، ولم يحقق الجائزة إلا 4 بحوث؛من ضمنها بحث المشرفة مريم عطيف.// انتهى //20:46ت م0160