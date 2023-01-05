القدس المحتلة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واسوثَّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين قتل جيش الاحتلال الصهيوني ثلاثة أطفال منذ مطلع هذا العام، كان آخرهم اليوم الطفل عامر زيتون، وذلك ضمن سياسة القتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين.وأشارت الحركة العالمية في بيان إلى أن الاحتلال كثَّف من عمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية؛ مما أدى لاستشهاد المزيد من الأطفال الفلسطينيين.ولفت البيان الانتباه إلى أن الاحتلال قتل 53 طفلاً فلسطينياً العام الماضي في قطاع غزة والضفة الغربية.//انتهى//20:47ت م0161