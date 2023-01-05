سياسي / جيش الاحتلال يقتل ثلاثة أطفال فلسطينيين منذ بداية العام الجاري
الخميس 1444/6/12 هـ الموافق 2023/01/05 م واس
القدس المحتلة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واس
وثَّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين قتل جيش الاحتلال الصهيوني ثلاثة أطفال منذ مطلع هذا العام، كان آخرهم اليوم الطفل عامر زيتون، وذلك ضمن سياسة القتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين.
وأشارت الحركة العالمية في بيان إلى أن الاحتلال كثَّف من عمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية؛ مما أدى لاستشهاد المزيد من الأطفال الفلسطينيين.
ولفت البيان الانتباه إلى أن الاحتلال قتل 53 طفلاً فلسطينياً العام الماضي في قطاع غزة والضفة الغربية.
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20:47ت م
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