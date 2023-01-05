إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نظيره الصيني لي قيقانغ.واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني, بالإضافة إلى مناقشة المؤتمر الدولي حول مقاومة المناخ الذي تستضيفه باكستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة في جنيف في التاسع من يناير الجاري.//انتهى//20:59ت م0163