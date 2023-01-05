الرباط 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واسأنقذت خفر السواحل المغربي في الفترة ما بين 24 ديسمبر 2022 و4 يناير 2023، 270 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.وأوضح بيان للبحرية المغربية اليوم، أن المهاجرين غير الشرعيين، حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع للوصول إلى السواحل الأوروبية.وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات للبحرية المغربية، وتسليمهم إلى الدرك المغربي.//انتهى//21:05ت م0164