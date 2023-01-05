الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسوقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة كلاريتي إيه آي لتقنية المعلومات، المنصة العالمية البارزة لتقنيات الاستدامة، مُذكرة تفاهم؛لتعزيز الأعمال المستدامة القائمة على البيانات في المملكة.وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة كلاريتي إيه آي على استكشاف مجالات التعاون المحتملة، مثل تبادل الخبرات في استخدام البيانات الضخمة، وبحث التعاون في تدريب الكوادر السعودية على فهم وتحليل بيانات الاستدامة، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:23ت م0165