واشنطن 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واسأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، حالة الطوارئ، حيث تستعد غولدن ستايت لعواصف الشتاء.ووفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية فيتضمَّن الإعلان السماح لحاكم الولاية بتعبئة الحرس الوطني للمساعدة في الاستجابة للكوارث والحصول على المساعدة من الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة إذا لازم الأمر، مع تأمين المعدات والأفراد للاستجابة السريعة للكوارث؛ مثل الفيضانات والانهيارات الجليدية وتدفقات الطين.وتلقَّى سكان الولاية تحذيرات بشكل خاص من تجنُّب أي قيادة غير ضرورية صباح اليوم الخميس، ووضع خطط طوارئ مصادر بديلة للطاقة إذا لزم الأمر،كما أعلنت مدينة واتسون فيل في مقاطعة سانتا كروز عن أوامر إخلاء لعدد من الأحياء المُعرَّضة للخطر.//انتهى//21:58ت م0166