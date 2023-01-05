سياسي / بريطانيا وألمانيا تتعهدان بتعزيز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات
الخميس 1444/6/12 هـ الموافق 2023/01/05 م واس
لندن 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واس
تعهدت بريطانيا وألمانيا اليوم، بتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها مساعدة أوكرانيا، وتعزيز أمن الطاقة، ومواجهة التغييرات المناخية.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع "الحوار الإستراتيجي البريطاني - الألماني الأول" في لندن بين وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع -وفق بيان لوزارة الخارجية البريطانية- العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى استعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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22:14ت م
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