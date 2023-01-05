لندن 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واستعهدت بريطانيا وألمانيا اليوم، بتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها مساعدة أوكرانيا، وتعزيز أمن الطاقة، ومواجهة التغييرات المناخية.جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع "الحوار الإستراتيجي البريطاني - الألماني الأول" في لندن بين وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.وبحث الجانبان خلال الاجتماع -وفق بيان لوزارة الخارجية البريطانية- العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى استعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//22:14ت م0167