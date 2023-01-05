نواكشوط 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك الذي يزور نواكشوط حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة وموريتانيا، وأبرز البرامج والمشاريع المقرر تنفيذها في موريتانيا خلال العام الجاري.//انتهى//22:22ت م0168