عام / وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقى وزيرةَ التنمية المستدامة في مملكة البحرين
الخميس 1444/6/12 هـ الموافق 2023/01/05 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس
التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزيرةَ التنمية المستدامة بمملكة البحرين نور الخليف.
وجرى - خلال اللقاء- بحث سبل التعاون المشترك في مجالات أهداف التنمية المستدامة،ومناقشة آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
// انتهى //
22:27ت م
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