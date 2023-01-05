الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزيرةَ التنمية المستدامة بمملكة البحرين نور الخليف.وجرى - خلال اللقاء- بحث سبل التعاون المشترك في مجالات أهداف التنمية المستدامة،ومناقشة آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.// انتهى //22:27ت م0169