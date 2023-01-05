الرياض12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسكثفت أمانة منطقة الرياض جهودها الميدانية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة السكان خلال الحالة المطرية التي تمر بها العاصمة، وذلك في إطار خطة شاملة تغطي نطاق 63 بلدية في المنطقة. ووجهت الأمانة إرشادات توعوية إلى السكان تتضمن تعليمات في كيفية التعامل مع الحالة المطرية، أبرزها تجنب مواقع تجمع مياه الأمطار، ترك مسافة آمنة بين المركبات، تخفيف السرعة أثناء القيادة، استخدام إشارات التنبية عند انعدام الرؤية، الابتعاد عن مناطق الأشجار لتجنب خطر سقوطها.وحثت أمانة الرياض السكان على ضرورة المبادرة بالتبليغ عبر مركز الأمانة 940 عن أي مواقع تتجمع فيها مياه أمطار السيول إلى جانب التبليغ عن المطبات العشوائية، والحفر والهبوطات، والسيارات التالفة، والأشجار التي تعيق السير وجميع حالات الطوارىء التي تشهدها طرقات العاصمة.وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض متكاملة مع العديد من الجهات الحكومية والخدمية، التي تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة السكان وراحتهم، وتحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية داخل منطقة الرياض.// انتهى //22:44ت م0171