سياسي / السودان تدين اقتحام أحد المحتلين باحات المسجد الأقصى
الخميس 1444/6/12 هـ الموافق 2023/01/05 م واس
الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واس
دانت السودان اقتحام أحد المحتلين الصهاينة باحات المسجد الأقصى.
وذكرت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم أن اقتحام باحات المسجد الأقصى يعد انتهاك سافر للقانون والمواثيق والأعراف الدولية واستفزاز لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الاقتحام يأتي في إطار محاولات جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم المستمرة لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها.
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