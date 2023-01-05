الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واسدانت السودان اقتحام أحد المحتلين الصهاينة باحات المسجد الأقصى.وذكرت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم أن اقتحام باحات المسجد الأقصى يعد انتهاك سافر للقانون والمواثيق والأعراف الدولية واستفزاز لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأشارت إلى أن الاقتحام يأتي في إطار محاولات جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم المستمرة لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها.//انتهى//22:55ت م0172