القاهرة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واسحقق الأهلي فوزاً ثميناً على مضيفه إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب إستاد المقاولون العرب في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة ليواصل صدارته لجدول ترتيب المسابقة المحلية، فيما تجمد رصيد إنبي عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة محتلاً المركز الثاني بجدول الدوري فيما ارتفع رصيد الداخلية إلى تسع نقاط.//انتهى//22:56ت م0173