الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسانطلقت - اليوم - منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات، حيث كسب الهلال مضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بهدف دون مقابل، سجل النيجيري أوديون إيغالو عند الدقيقة 12، مانحاً فريقه 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة.وفي مكة المكرمة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع قلب الوحدة تأخره بهدف دون مقابل من الشباب إلى الفوز 2-1, حيث تقدم الشباب عن طريق كارلوس جونيور عند الدقيقة 15، وهو ما انتهى به الشوط الأول، ليعود الوحدة في الشوط الثاني ويسجل هدفين عن طريق فيصل فجر " ركلة جزاء " وهزاع الغامدي عند الدقيقتين ( 53 ، 64)، ليصل إلى النقطة 12، ويبقى الشباب على نقاطه الـ25.وخسر ضمك من ضيفه الرائد 1-2 في اللقاء الذي جمعهما في أولى مباريات الجولة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها, وانتهى الشوط الأول بتقدم الرائد بهدفين عن طريق كريم البركاوي وجوليو تفاريس عند الدقيقين 7 ، 19, وفي الشوط الثاني قلص فاروق شافعي النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد لضمك عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة وتحقيق الرائد لثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة.// انتهى //23:30ت م0176