نجامينا 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واسقالت الحكومة التشادية إن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من جنود الجيش لزعزعة استقرار البلاد، وتقويض النظام الدستوري.وأوضحت الحكومة في بيان اليوم أن هذه الخطة وضعتها مجموعة محدودة من المتآمرين مؤلفة من 11 ضابطاً بالجيش، مشيرةً إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أشخاصاً مرتبطين بالمؤامرة منذ الثامن من ديسمبر، وصادرت معدات عسكرية.يذكر أن تشاد في حالة تأهب منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي في عام 2021، قبل أن يتولى ابنه محمد على السلطة.//انتهى//23:47ت م0177