رفحاء 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسانطلقت - اليوم - بطولة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية للبلوت ضمن فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في قرية لينة التاريخية بموقع حديقة لينة العامة، بمشاركة 256 لاعباً، يمثلون 128 فريقاً، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.وأوضحت الهيئة، أن البطولة تقام وفق شروط محددة، حيث يمنح الفائز بالمركز الأول 10,000 ريال ،والمركز الثاني،7,000 ريال ،والمركز الثالث،5,000 ريال.// انتهى //23:50ت م0178