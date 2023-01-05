نيويورك 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي مسجلاً 339.75 نقطة بنسبة 1.02% ليغلق عند 32930.02 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً 44.89 نقطة بنسبة 1.17% إلى 3808.08 نقاط.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً 153.52 نقطة بنسبة 1.47% بواقع 10305.24 نقاط.// انتهى //00:30ت م0001