الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته لمباراته أمام نظيره اليمني، في أولى لقاءاته ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 25، التي تقام خلال الفترة من 6 - 19 يناير الجاري في مدينة البصرة بجمهورية العراق.وأجرى الأخضر أمس وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب البصرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا ترفيهيًا، أعقبه مران تكتيكي على بناء الجمل الهجومية من وسط الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.من جهة أخرى، أوضح المدرب سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي، أن المنتخب السعودي يطمح لمواصلة التطور الفني الكبير الذي تشهده الكرة السعودية بتحقيق المزيد من المنجزات والنتائج الإيجابية، مشيراً إلى تحضيراتهم الجيدة للبطولة بشكل عام، لافتاً النظر إلى تطور المستوى الفني للمنتخب اليمني.وأضاف "سنعمل جاهدين على فرض شخصيتنا الفنية وتحقيق أهدافنا التي من بينها تحقيق البطولة، وكذلك الهدف الأسمى وهو المضي قدمًا في هذا التطور الفني الذي تشهده الكرة السعوديةوتحقيق المنجزات، وأثق بالـ 23 لاعباً المتواجدين في المنتخب ومقتنع بهم فنيًا كونهم ما بين عناصر الخبرة والشباب.بدوره أكد لاعب المنتخب السعودي رياض شراحيلي، أن مباراة منتخب اليمن اليوم لن تكون سهلة، مشيرًا إلى تركيزه وزملائه العالي على الظهور بالمستوى الفني المميز لتحقيق النتيجة الإيجابية، معبرًا عن سعادته بتواجده في العراق، متمنيًا لهم التوفيق في تنظيم كأس الخليج.وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج قد عقدت أمس اجتماعًا تنسيقيًا لمباريات دور المجموعات، مثّل المنتخب السعودي خلاله المدير الإداري للمنتخبات محمد الحميد، والمنسق العام حمد الشيحة، ومسؤول الاتصال فيصل المرشدي، ونوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية للبطولة.// انتهى //00:30ت م0002