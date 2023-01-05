بريدة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 6 يناير 2023 م واسحقق معرض القصيم للكتاب مبيعات مثالية في بيع الكتب والمؤلفات ، التي تستعرضها عدد من المؤسسات التعليمية والمكتبات والمتاحف ودور النشر.كما يحوي المعرض عددا من الفعاليات والأنشطة ، وسط حضور لافت من قبل الزائرين والمهتمين بقراءة واقتناء الكتب ، والاطلاع على المحتوى الثقافي المتنوع الذي تشهده أجنحة المعرض .كما يعمل المعرض على آلية بيع وتداول حقوق الملكية الفكرية، وتحديات النشر وسبل الاستفادة من الثورة الرقمية، وتقديم أفضل الممارسات الدولية في تسويق الكتب وطباعتها ونشرها وترجمتها.// انتهى //02:01ت م0004