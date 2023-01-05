ثقافي / معرض الكتاب بالقصيم يحقق مبيعات مثالية في بيع الكتب والمؤلفات
الجمعة 1444/6/13 هـ الموافق 2023/01/06 م واس
بريدة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 6 يناير 2023 م واس
حقق معرض القصيم للكتاب مبيعات مثالية في بيع الكتب والمؤلفات ، التي تستعرضها عدد من المؤسسات التعليمية والمكتبات والمتاحف ودور النشر.
كما يحوي المعرض عددا من الفعاليات والأنشطة ، وسط حضور لافت من قبل الزائرين والمهتمين بقراءة واقتناء الكتب ، والاطلاع على المحتوى الثقافي المتنوع الذي تشهده أجنحة المعرض .
كما يعمل المعرض على آلية بيع وتداول حقوق الملكية الفكرية، وتحديات النشر وسبل الاستفادة من الثورة الرقمية، وتقديم أفضل الممارسات الدولية في تسويق الكتب وطباعتها ونشرها وترجمتها.
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