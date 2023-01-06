الدمام 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسواصل فريق النور حصده للعلامة الكاملة في دور المجموعات التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة بفوزه على فريق الابتسام بنتيجة (26-43)، ضمن المجموعة الأولى، وذلك في الجولة الحادية عشرة التي أقيمت أمس.وأسفرت باقي نتائج مباريات المجموعة الأولى عن فوز الحزم على الهدى بفارق هدف وحيد بواقع (34-33)، واستطاع الخليج الفوز على مستضيفه حراء بنتيجة (18-30)، وانتصر العمران على الوحدة بنتيجة (24-22).وفي المجموعة الثانية، تعادل المتصدر بـ 21 نقطة فريق مضر مع وصيفه الصفا الذي يمتلك 17 نقطة، وذلك بنتيجة (35-35)، واستطاع المحيط التغلب على الترجي بنتيجة (37-35)، وظفر القارة بالفوز على القادسية بفارق هدف وحيد بواقع (27-26)، وحقق الهلال الفوز على الأهلي بنتيجة (21-18).// انتهى //02:10ت م0005