الدمام 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأعلن فريقا حراء والوطني تأهلهما إلى الدور نصف النهائي من بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023م، والمؤهلة للعب في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، ليرافقا فريقا العمران والرائد اللذان ضمنا التأهل، وذلك مع ختام مباريات دور المجموعات للبطولة التي تجري منافساتها على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة أمس.وأسفرت نتائج مباريات أمس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عن فوز الوطني على الشباب بنتيجة (25-20)، وتمكن حراء من الفوز على الحزم بنتيجة (25-31)، وذلك ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية انتصر التهامي على العروبة بنتيجة (27-28)، وبنفس النتيجة استطاع فريق العمران الفوز على مستضيف البطولة فريق الرائد.وبهذه النتائج، تصدر فريق حراء ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بواقع 6 نقاط، يتبعه فريق الوطني ثانياً برصيد 4 نقاط، ثم الحزم ثالثاً بنقطتين، ويقع فريق الشباب في المركز الرابع والأخير للمجموعة بدون أي نقطة، فيما احتل فريق العمران صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بواقع 6 نقاط، يتبعه الرائد ثانياً بـ 4 نقاط، والتهامي ثالثاً بنقطتين، ويتذيل العروبة ترتيب المجموعة بدون أي نقطة.// انتهى //02:35ت م0007