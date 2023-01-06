لندن 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسقلص نادي مانشستر سيتي الفارق بينه وبين أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط بعد فوزه على مضيفه تشيلسي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن.وسجل الهدف الوحيد للمباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال 19 للدوري اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في الدقيقة ال 63.وسمح الفوز لنادي مانشستر سيتي برفع رصيده إلى 39 نقطة محتلا بها المركز الثاني وراء أرسنال الذي يملك في رصيده 44 نقطة، في حين يحتل تشيلسي المركز العاشر بمجموع 25 نقطة.// انتهى //03:00ت م0008