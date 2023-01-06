لندن 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسشدد المنسق السياسي للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير فيرغوس إيكرسلي في إحاطة مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا أن غياب المساءلة عن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.وأوضح السفير إيكرسلي خلال كلمته التي ألقاها اليوم أن التحقيقات المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت أن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية ، بما في ذلك الكلور والسارين في 8 هجمات مروعة بهدف إلحاق خسائر كبيرة ومعاناة شديدة للشعب السوري.وأضاف إيكرسلي أن سوريا بذلت كل ما في وسعها لتفادي وإنكار جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل العديد من الثغرات والإغفالات الخطيرة في إعلانها عن الأسلحة الكيميائية، حيث ما تزال سوريا حتى اليوم تُظهر ازدراءها لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118.// انتهى //06:35ت م0016