طوكيو 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 34ر154 نقطة أو ما يعادل 60ر0% ليصل إلى 14ر25975 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 34ر6 نقطة، أو34ر0% ، ليصل إلى 24ر1875 نقطة.// انتهى //07:16ت م0017