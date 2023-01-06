اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1444/6/13 هـ الموافق 2023/01/06 م واس
طوكيو 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 34ر154 نقطة أو ما يعادل 60ر0% ليصل إلى 14ر25975 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 34ر6 نقطة، أو34ر0% ، ليصل إلى 24ر1875 نقطة.
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