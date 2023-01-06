القاهرة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، أن بلاده قادرة على عبور الأزمة وصناعة مستقبل باهر يليق بتضحيات شعبها، وأنها واجهت ولا تزال تواجه بثبات وقوة التحديات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.وتناقلت تشديد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والأصول المملوكة لها، باعتباره ركيزة رئيسية في النهوض بقطاع الصناعة.وتابعت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وعرجت على دعوة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، فيما طالبت فلسطين بضمانة احترام الوضع الراهن في القدس.ونشرت صحف القاهرة إعلان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، عن إنجاز "وثيقة دستورية" مشتركة تمثل أساسًا دستوريًا توافقيًا للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.// انتهى //09:11ت م0021