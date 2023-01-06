الرباط 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بزيارة العمل التي قام بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل للرباط أمس، وبالمباحثات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة حول تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية.وأخبرت عن الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي لبحث القضية الفلسطينية، وتحديداً الوضع في القدس بعد اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى .وأشارت صحف الجمعة إلى اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم 13 يناير الجاري بواشنطن، لبحث عدد من القضايا الكبرى الراهنة في مقدمتها التوتر في شبه الجزيرة الكورية.ونشرت مخاوف منظمة الصحة العالمية من تطور انتشار فيروس كورونا مجدداً بالصين ومن التفشي السريع للمرض بالبلاد.وأوردت صحف الرباط مضامين التقرير الاقتصادي الجديد لصندوق النقد العربي، الذي أفاد أن حجم التجارة السلعية الإجمالية للدول العربية قد ارتفع بنسبة 23 بالمائة خلال العام 2021 وبلغ 1.848 تريليون دولار.// انتهى //10:30ت م0023