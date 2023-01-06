الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على نشر الحكومة السودانية أمس قوات مشتركة في حدودها مع جمهورية أفريقيا الوسطى لضبط الحدود.وعرجت على إدانة الخارجية السودانية أمس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى.وأخبرت صحف الجمعة عن قتل مسلحين مجهولين، 13 شخصاً وإصابة 5 بجراح فيما تم حرق 27 منزلاً، بإحدى القرى حول منطقة أبيي الواقعة على الشريط الحدودي بين شمال السودان وجنوبه.وتطرقت إلى مشاركة مئات الأشخاص، في احتجاجات نُظمت وسط الخرطوم للتنديد بالحكم العسكري والمطالبة بانتقال السلطة للمدنيين.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى استمرار عمليات التصعيد الإسرائيلي واستشهاد طفل خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس التي شهدت كذلك تهجير 25 فلسطينياً من منازلهم بعد أن هدمتها جرافات الاحتلال.// انتهى //10:31ت م0025