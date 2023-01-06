إسلام آباد 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على اتخاذ قرارات حاسمة للتعامل مع الإرهاب الداخلي ووضع حد للإرهاب العابر للحدود.واهتمت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في الرياض، معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير الذي يزور المملكة العربية السعودية حالياً.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع نظيره الصيني لي قيقانغ، والتي ركزت على بحث العلاقات الثنائية وتوسيع مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.وتطرقت إلى تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش التي أوضحت أن بلادها تعمل مع الجانب الأفغاني في الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن وإدارة الحدود.وتناولت صحف إسلام آباد استمرار الإدانات الإسلامية والدولية بشدة اقتحام أحد المحتلين الصهاينة باحات المسجد الأقصى، وتأكيد الصين أنها ملتزمة بالشفافية حول البيانات الخاصة بأعداد الإصابات لديها بفيروس كورونا.// انتهى //11:21ت م0027