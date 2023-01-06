القدس المحتلة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الشروع في بناء جدار إسمنتي جديد شرق قطاع غزة، بطول 4.6 كم، لتوفير الحماية للمستوطنات، وتحركات المستوطنين، قرب السياج الفاصل مع القطاع.وقال رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي في تصريح إن الجدار الذي شرع الاحتلال الإسرائيلي في إقامته شرق القطاع هو إمعان في تشديد حلقات الحصار، مؤكداً أن إقامة الاحتلال للجدران العازلة لها نتائج وانعكاسات سلبية على المياه ومجمل الحياة البيئية في قطاع غزة .يُذكر أن قوات الاحتلال قد انتهت العام الماضي من إقامة الجدار الإسمنتي الفولاذي الذي يمتد من بيت حانون شمال قطاع غزة حتى رفح جنوباً، بمتوسط ارتفاع 8 أمتار وعمق 25 متراً .// انتهى //11:22ت م0028