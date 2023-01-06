تونس 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم دعوة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال لقائها بالسفير الفرنسي لدى تونس أندري باران إلى ضرورة الإعداد الجيد للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا.وأشارت إلى إحباط حرس الحدود البحري التونسي بمحافظة بنزرت عملية هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الأوروبية أوقف على إثرها من 38 مهاجرًا غير شرعي.وأوردت صحف الجمعة إعلان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، عن إنجاز وثيقة دستورية مشتركة تمثل أساسًا دستوريًا توافقيًا للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وكتبت صحف تونس عن مقتل عشرة أشخاص إثر انشطار قارب كان محمّلًا بنحو 100 راكب وغرقه في نهر بشمال نيجيريا.// انتهى //11:25ت م0029