إسلام آباد 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسقضت قوات الأمن الباكستانية على أحد عشر مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في "وانا" كبرى مدن مقاطعة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، رصدت تحركات لعناصر إرهابية في تلك المنطقة.وأضاف أن بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم مهاجِمَيْنِ انتحاريين كانا يستعدان لتنفيذ عمليتين انتحاريتين على هدفين حساسين.// انتهى //11:27ت م0030