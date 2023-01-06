طرابلس 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسدعت البعثة الأممية في ليبيا مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي للقضايا الخلافية لاستكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات شاملة ضمن إطار زمني محدد.وأكدت البعثة في بيان اليوم على ضرورة إبداء القادة السياسيين التزاماً حقيقياً ومتواصلاً إزاء تحقيق سلام دائم من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، كما جددت التأكيد على أن الأزمة الليبية تحتاج إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023.وأشار البيان إلى أن البعثة الأممية أبدت استعدادها التام لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل اللأزمة السياسية في ليبيا التي طال أمدها.// انتهى //13:01ت م0033