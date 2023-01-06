عمّان 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 3.31%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2584.4 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.7 ملايين دينار أردني مقارنة مع 5.5 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 38.8%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 30.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع 22.1 مليون دينار للأسبوع السابق.كما بلغت عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأردنية خلال الأسبوع المنصرم 19.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 13156 صفقة.// انتهى //13:01ت م0034