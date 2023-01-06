الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسوقّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس, مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك في مقر المكتبة المركزية بالجامعة.وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين؛ لتطوير الأعمال، وتبادل الدعم والخبرات والمعلومات، ودعم النمو المعرفي والمهني لمنتسبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتطوير الكوادر البشرية والبُنى التحتية في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإقامة الفعاليات.وتتضمّن المذكرة عدة مجالات للتعاون المشترك بين الطرفين، منها: إعداد الدورات التدريبية وورش العمل والجلسات الحوارية ذات العلاقة، ودعم حصول الطالبات والأعضاء على شهادات مهنية معتمدة دوليًا في مجال المعارض والمؤتمرات، واستقطاب مؤتمرات علمية محلية ودولية بالجامعة، والتعاون في مجالات البحث العلمي والأكاديمي، والدراسات الميدانية والإحصاءات في قطاع المعارض والمؤتمرات.// انتهى //13:08ت م0036