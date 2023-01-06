القاهرة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية، عقب مباحثاتهما في القاهرة أمس.وأعرب أبو الغيط، في بيان له اليوم، عن أمله في أن يتبع هذا التطور السياسي خطوات عملية وجادة تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية باعتبارها المطلب الأهم لدى الليبيين، داعيًا جميع الفاعلين الليبيين لدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.وأكد دعم جامعة الدول العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية.// انتهى //13:45ت م0038