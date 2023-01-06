الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واساختتمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشاركتها في ملتقى دراية الذي يعد إحدى مبادرات مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والذي أقيم خلال الفترة 3-5 يناير 2023م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.ويعد ملتقى دراية ملتقى توعوي وقائي تفاعلي يضم أكثر من 60 جهة متخصصة من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية لتوعية المجتمع والأفراد ، ويهدف إلى تقديم كل ما فيه رفع جود الحياة لكافة شرائح المجتمع وغرس وتعزيز قيم المواطنة والوسطية، كما يهدف للتعريف بالحقوق النظامية التي تقرها المملكة للمؤسسات والأفراد وتوعيتهم بكيفية التصرف الأمثل وإيجاد الحلول المناسبة في المواقف الحرجة والمؤسسات والجهات التي تقدم الدعم خلال هذه المواقف.وشاركت المؤسسة في الملتقى عبر جناح تفاعلي بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة وورش العمل انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها على الالتقاء بالجمهور ونشر الوعي حول مفهوم الحماية التأمينية وحقوق المشترك والمتقاعد وصاحب العمل.// انتهى //14:54ت م0043