سكاكا 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسكشفت أمانة منطقة الجوف عن زراعة 215 ألف شجرة ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء التي أطلقتها الأمانة قبل عامين بهدف زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال عشر سنوات لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، ومبادرة السعودية الخضراء.وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة تواصل العمل على تنفيذ المبادرة بمشاركة نادي الأمانة التطوعي وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص ومختلف شرائح المجتمع ، مبينا أن نادي الأمانة التطوعي يعمل على تقديم الخدمات غير الربحية للمجتمع وطرح خلال العام المنصرم 2022م 274 فرصة تطوعية ، كما نجح النادي باستقطاب أكثر من 2100 متطوع قدموا 23 ألف ساعة عمل تطوعية، ليصل إجمالي المتطوعين إلى 4900 شخص منذ بداية أعمال النادي.//انتهى//14:59ت م0044