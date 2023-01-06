الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسينظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، يوم غد السبت لقاءً بعنوان "تجربة التحول في السوق المالية السعودية"، يتناول خلاله كل ما يتعلق بالتطورات المتلاحقة في سوق التداول السعودي وخطواته التطويرية، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التوسع الاستثماري للتداول في الشركات الوطنية.ويشارك في اللقاء كل من المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح، ورئيس إدارة الثروات في شركة الأهلي كابيتال المالية محمد السقاف، والمؤسس والرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، فيما يديره الإعلامي محمد المحيا.ويسلط المشاركون خلال اللقاء الضوء على النمو في السوق المالية وأثره على المنظومة الاقتصادية بالمملكة، كما يناقشون أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي وسوق تداول، إلى جانب فوائد انضمام تداول السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية، كما يتطرقون إلى الحديث عن التطورات المتلاحقة في السوق المالية وانعكاسها على المتعاملين فيها.يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها؛ في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة من مساء يوم غد السبت .// انتهى //14:59ت م0045