المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 6 يناير 2023م واسدشن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة فعاليات حملة " عليكم بسنّتي " التوعوية ، بمدارس التعليم والجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والأسواق التجارية عبر لوحات وشاشات إلكترونية .وتهدف الحملة إلى تعزيز أثر السنة وأهميتها وإبراز معانيها ومصادرها وترسيخ ذلك في النفوس وإظهار جهود المملكة في التمسك بها وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة .وتأتي هذا البرامج ضمن الخطة التوعوية لفرع الهيئة بالمنطقة وضمن خطط الرئاسة العامة التوعوية .// انتهى //15:00ت م0046