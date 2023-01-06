عام / اللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية للقوة الخاصة للأمن البيئي في محمية شرعان بمنطقة المدينة المنورة
الجمعة 1444/6/13 هـ الموافق 2023/01/06 م واس
المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس
تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، المراكز الميدانية للقوة الخاصة للأمن البيئي في محمية شرعان بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.
ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لضباط وأفراد المراكز الميدانية في المحمية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.
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15:40ت م
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