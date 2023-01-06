نجران 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسجذبت الأجواء الدافئة بمدينة نجران هذه الأيام الأهالي والزوار إلى ارتياد الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية لقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء للاستماع بالطبيعة والفعاليات وممارسة الرياضة المشي وركوب الدرجات.وهيأت أمانة نجران منتزهات الملك فهد بغابة سقام، ومنتزه الأمير جلوي بن مساعد في أبا رشاش، لإستقبال الزوار والمتنزهين للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية، ولممارسة الرياضات المختلفة، كما جهزت مجاميع ألعاب الأطفال التي تتجاوز 180 لعبة مختلفة تنتشر في 54 حديقة عامة، إضافة إلى تهيأت 15 ممشى رياضيا ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار، ومزودة بأكثر من 100 جهاز للياقة البدنية لاستقبال الزوار ومحبين ممارسة الرياضة.// انتهى //16:00ت م0050