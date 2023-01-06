تبوك 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسشهد معرض "العود الأزرق والعطور"، والمقامة فعالياته حالياً بمدينة تبوك في يومه الرابع اقبال مايزيد عن 7 الآف زائر وزائرة من أهالي المنطقة والذي يشارك فيه 70 عارضاً من مختلف العلامات التجارية الوطنية، والخليجية، والعالمية.ويصاحب الفعالية وهي الثالثة بالمنطقة في هذا المجال إقامة مزاد لبيع العود وأجنحة خاصة بالقهوة وعرض للسيارات الكلاسيكية، ومسرح لتنظيم المسابقات.ويستهدف هذا الحدث النوعيّ الذي تستمر فعالياته على مدى 13 يوماً اثراء الحراك الاقتصادي بمنطقة تبوك، باستضافة ومشاركة أكبر التجار والشركات المعنيّة والمتخصصة في مجال العطور، لتقديم منتجات فريدة ومتنوعة تُمكن الزوار من تجربة واقتناء أفضل الروائح العطريّة، ومختلف انواع العود والبخور مما يسهم في تعزيز العمليات التسويقيّة بالمنطقة.// انتهى //16:02ت م0051