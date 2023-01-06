الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأصدر الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل دوري هجان 2023 في نسخته الثانية، الذي ينطلق خلال يناير الجاري تحت إشراف الاتحاد في 9 مناطق.وتبدأ المرحلة التمهيدية من ميداني الطائف وسكاكا يوم 21 / 1 / 2023م، وتتواصل في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في المنطقة الشرقية يوم 28 من الشهر نفسه، بينما ينطلق السباق في ميداني القصيم ونجران في الرابع من فبراير المقبل، ثم ميداني حائل ورماح في الرياض يوم 11 فبراير، وأخيراً ميدان تبوك الذي يشهد أول سباق على أرضه في الـ18 من فبراير المقبل، وستكون المرحلة النهائية على ميدان رماح بالرياض بتاريخ 25 / 2 / 2023م.وستُمنح مبالغ مالية قيمة في المرحلة النهائية للسباق توزع مناصفة بين المالك والهجان، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأولى على مبلغ 200 ألف ريال، والحاصل على المركز الثاني 50 ألف ريال، بينما ينال صاحب المركز الثالث مبلغ 20 ألف ريال، والرابع 18 ألف ريال، والخامس 16 ألف ريال، والسادس 14 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز السابع 12 ألف ريال، والثامن 10 آلاف ريال التاسع 8 آلاف ريال، والعاشر 6 آلاف ريال.ورُصدت مبالغ مالية لمرحلة السباق الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 10 آلاف ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 7 آلاف ريال، والثالث على 5 آلاف ريال، والرابع 4 آلاف ريال، والخامس 2000 ريال، فيما توزع المبالغ مناصفة بين المالك والهجان لكل جائزة.// انتهى //17:28ت م0060