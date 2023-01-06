القطيف 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسالتقى محافظ القطيف المكلف إبراهيم الخريف، في مقر المحافظة، أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الابتسام مصطفى آل هلال، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالقطيف عادل الصايغ، ولاعبي فريق الجمباز بالنادي.واستعرض آل هلال خلال اللقاء أبرز إنجازات النادي الفردية والجماعية لعام 2022م، ومنها الإنجاز الدولي الذي حقق فيه فريق الجمباز ميداليات ذهبية وفضية والمركز الرابع في البطولة المفتوحة التي أقيمت في دولة صربيا، و7 ميداليات في دورة الألعاب السعودية الأولى، وبطولة المملكة لكرة اليد للأندية الدرجة الأولى، والمركز الثاني لبطولة كرة اليد الشاطئية للناشئين الدرجة الممتازة، والثاني لبطولة أبطال مناطق المملكة لكرة اليد فئة الشباب، والثاني لبطولة الدوري الممتاز للطائرة فئة شباب.وتضمنت الإنجازات خمس بطولات مختلفة للدراجات براعم، وناشئين في دوري الممتاز، وبطولتين للكاراتيه (رجال وسيدات)، وبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لكرة السلة للناشئين، وبطولتين تايكوندو ناشئين، و4 بطولات تصنيفية لكرة المضرب (تنس)، و4 بطولات سباحة للفئات العمرية من 6 إلى 10 سنوات، وبطل المملكة للريشة الطائرة للأندية الدرجة الأولى فئة الشباب.ونوّه المحافظ بدعم حكومتنا الرشيدة - أيدها الله – للأندية والرياضة والرياضيين، مشيداً بإنجازات النادي في مختلف المنافسات والأنشطة الرياضية.// انتهى //17:31ت م0061