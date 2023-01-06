القدس المحتلة 13 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 06 يناير 2023م واسرحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الرافضة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس المحتله وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك .وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان ، أنها ستواصل البناء على هذا الإجماع لتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مؤكدة أن الدولي الأعضاء ترفض العمليات الإستفزازية والتحريضية التي تقوم بها إسرائيل ومنها اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى .وأضافت أن هذه المواقف الدولية لابد أن تترجم إلى أفعال وإجراءات، تضمن عدم تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات المسيحية والإسلامية .// انتهى //17:38ت م0062