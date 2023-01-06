الصياهد 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسحققت المطية "شاهين " للمواطن حمد علي المري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (اللقايا- بكار وقعدان ) بزمن 8:01:529 دقيقة خلال الشوط العاشر في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وحقق المراكز الأولى في باقي الأشواط، محمد فران المري ، وحمد غانم الكواري ، وراشد محمد النابت المري، وعائض محمد القحطاني ، وسعيد علي المري، وطالب راشد المرى، وحمد عبد الرحمن المري، وفيصل عايض العصيمي، وصالح فرج آل رزق، ومحمد ربيع صالح المري، وجابر سالم جابر المري، ونواف مهراس الهاجري، ومحمود محمد الوهيبي.// انتهى //17:50ت م0065