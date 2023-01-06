الدمام 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسعقدت الجمعية السعودية للذوق العام أمس برنامجها التدريبي "لسفراء الذوق" في القطاع الحكومي، لتحسين وتطوير منهجيات وأساليب تقديم الخدمات للمستفيدين، وذلك في إطار سعيها لمواكبة التوجهات الوطنية التي تؤكد على أن يحظى المواطنين والمقيمين بخدمات متميزة تتماشى مع تطلعاتهم.وتناول البرنامج التدريبي الذي عقد بمشاركة الجهات والدوائر الحكومية، تحليل شرائح المستفيدين وسماتهم ووضع الحلول المناسبة والذوقية لطرق التعامل مع كل فئة بما يلائم خصائصها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية بيئة تقديم الخدمات ودورها في رحلة المستفيدين للحصول على الخدمة.وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن الجمعية بدأت ميدانيًا بتنفيذ برنامج سفراء الذوق ضمن مبادرة "وطن الذوق" التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية، بالشراكة مع برنامج قياس وتحقيق رضا المستفيدين من الأجهزة الحكومية التابع لإمارة المنطقة، ويستهدف في أولى مراحله القطاع الحكومي بشكل عام، والقطاع الصحي بشكل خاص، من أجل تعزيز وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة، وذلك عبر ترشيح سفير في كل مؤسسة وفق معايير عالية ثم تدريبه وتأهيله ليتولى مهمة نشر مفاهيم الذوق المرتبطة بتقديم الخدمة، وتطوير وتدريب مزودي الخدمات في الجهة التي يتبع لها على ذوقيات ومنهجيات التعامل مع المستفيدين.// انتهى //19:24ت م0069