القاهرة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسمثّل بنك التنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية في أول معرض عربي للأسر المنتجة يقام بجمهورية مصر العربية، تحت اسم المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وجامعة الدول العربية، ويرعاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وشارك الوفد السعودي بمنتجات تعكس الهوية السعودية، وتبرز التنوع الثقافي للمملكة ومهارات حرفية للشباب والشابات السعوديين حيث عرض رئيس الوفد سعيد الزهراني التجارب الناجحة أمام المشاركين العرب التي تمثلت في إنفاذ بنك التنمية الاجتماعية لـ 10 آلاف أسرة منتجة إلى سوق العمل في فعاليات محلية ودولية، بالإضافة إلى تسويق منتجات 7500 بواسطة المتاجر الإلكترونية مع تهيئة بيئة عمل مناسبة من خلال حاضنات إنتاج ومسرعات أعمال ومطابخ مجتمعية تجاوز عددها 14 منشأة مجهزة بكافة الوسائل والخبرات التشغيلية اللازمة.وأوضح الزهراني في كلمة الوفد السعودي التي ألقاها في افتتاح المعرض العربي كيف تعمل المملكة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لدعم المشاريع متناهية الصغر، من خلال تشريع وتنظيم القطاع الثالث الداعم للأسر المنتجة، بالإضافة إلى بناء القدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير أعماله، وتيسير التمويل للراغبين فيه، منوهاً بأهمية المشاركة مع أشقاءنا العرب وتبادل الخبرات الذي سينعكس إيجاباً على جميع الأسر المنتجة في الدول العربية، ما يمثل تعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.وأضاف بأن مشاركة بنك التنمية الاجتماعية تأتي ضمن سلسلة من المشاركات الدولية الهادفة لدعم وتمكين المشاريع متناهية الصغر للأسر المنتجة والتي تعتبر ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030م من أجل زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات التطوع الاحترافي الداعم للأسر المنتجة.وتأتي مشاركة البنك ضمن خططه الاستراتيجية لتنمية المشاريع المتناهية الصغر وتجسيرها التي استفاد منها أكثر من 150 ألف أسرة منتجة بتمويل بلغ ملياري ريال، فيما تعد المشاركة في المعرض العربي للأسر المنتجة هي الثالثة دولياً بعد أقل من شهر من تواجد الأسر السعودية في معرض مشترك مع أسر منتجة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثيل آخر في القرية العالمية بدبي.فيما لفت زوار جناح السعودية في معرض بيت العرب المنتجات التراثية لمختلف مناطق المملكة مثل حياكة السدو والقط العسيري وصناعة المشالح، بالإضافة العديد من منتجات الأسر السعودية المعروضة ضمن مبادرة "تجسيد" التي تسوق للمشاريع المنزلية في كافة المعارض الدولية والمحلية.ويستقبل المعرض العربي للأسر المنتجة الزوار في مقره بالقاهرة من اليوم وحتى 11 يناير الجاري، وتعرض فيه 13 دولة عربية، منتجات لـ150أسرة من كافة الدول المشاركة.// انتهى //19:32ت م0072