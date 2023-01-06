القدس المحتلة 13 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 06 يناير 2023م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات منددة بالاستيطان والتهويد في الضفة الغربية.وقالت مصادر فلسطينية في بيان : إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في تلك المسيرات، التي انطلقت في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية .// انتهى //19:36ت م0073