تبوك 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واستغلَّب فريق أحد لكرة السلة على مستضيفه فريق ضباء من منطقة تبوك بنتيجة 100 - 86 نقطة ,في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة جامعة تبوك، ضمن منافسات الجولة (16) للدوري الممتاز لكرة السلة.وجاءت نتائج الأشواط لصالح فريق أحد للشوط الأول بنتيجة 29 - 18 ، وبنتيجة 26 – 13 لصالح فريق ضباء في الشوط الثاني ، فيما جاء نتيجة الشوط الثالث 25 - 16 لصالح أحد، ليستكمل فريق أحد الشوط الرابع بتوسيع الفارق بنتيجة 33ـ 26 نقطة وإنهاء اللقاء لصالحه.وجاء أفضل مسجل للقاء لاعب فريق أحد فهد السالك بـ41 نقطة، يليه لاعب فريق ضباء كورينيوك بـ 29 نقطة.// انتهى //19:37ت م0075